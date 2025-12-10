¡Comida gratis y al instante! Nueva York instala máquinas expendedoras: requisitos para calificar al beneficio

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Nueva York puso en marcha una nueva iniciativa para facilitar el acceso a alimentos saludables a familias con dificultades económicas. La estrategia consiste en la instalación de máquinas expendedoras gratuitas en el Bronx, que no requieren códigos ni tarjetas de acceso.

Este proyecto comunitario, dirigido por Change Food For Good, ofrece una alternativa sin trámites a los beneficios de SNAP, y planea expandirse a otras ciudades.

¿Cómo funcionan las máquinas expendedoras gratuitas?

Las máquinas expendedoras gratuitas funcionan como un proyecto comunitario de comida gratuita . El sistema fue diseñado para que las personas eviten los trámites que caracterizan la asistencia alimentaria tradicional.

Los alimentos están disponibles sin ningún costo, y no se requiere de códigos o tarjetas para acceder a ellos. Su operación es fácil de maniobrar, simplemente se trata de abrir y tomar la comida.

¿Qué tipo de alimentos saludables se reparten?

Los alimentos disponibles sustituyen refrescos, golosinas y comida chatarra por nutrientes saludables para la población que no tiene recursos. La oferta incluye frutas, verduras, té y proteínas.

La mayor parte de la comida es cultivada por jóvenes agricultores locales mediante jardines hidropónicos. Este método permite producir más alimentos frescos y locales en menos espacio, lo que ofrece oportunidades de trabajo a la comunidad.

¿Por qué eligieron al Bronx para iniciar la campaña?

El Bronx es uno de los vecindarios más pobres de Nueva York. La ciudad enfrenta un alto índice de pobreza, con casi una de cada cuatro familias viviendo por debajo del umbral.

Por esta razón, la primera máquina expendedora gratuita se instaló en el Kips Bay Boys & Girls Club. La iniciativa ya distribuyó más de 7.000 kg de alimentos a más de 1.100 familias, según datos de Change Food For Good.

¿Quién dirige la iniciativa?

El proyecto está dirigido por Change Food For Good, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. La máquina forma parte de su programa Good Food For All, cuyo objetivo es eliminar las barreras comunes de la asistencia alimentaria tradicional.

El plan es instalar más máquinas expendedoras gratuitas en hospitales, escuelas, estaciones de transporte y centros comunitarios en toda la ciudad. La iniciativa busca expandirse a otras ciudades de EEUU.

