Atención: Delcy Rodríguez le envía este mensaje a Petro, Lula y Sheinbaum

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, instó a tres presidentes de América Latina a unirse frente a las agresiones de Estados Unidos (EEUU) en el mar Caribe.

"Nosotros estamos listos en Venezuela para la unión. Estamos listos, presidente (Gustavo) Petro, para unirnos. Estamos listos, presidente Lula (Da Silva), para unirnos. Presidenta Claudia (Sheinbaum), para unirnos. Estamos re-listos, hace más de dos siglos, los venezolanos y las venezolanas. Sigamos ese camino. Sigamos el proyecto histórico que nos dio la vida como naciones libres y soberanas. No abandonemos jamás ese camino", aseveró Rodríguez.

Su declaración surgió, luego de que Petro fijara una posición ante la tensión entre Venezuela y EEUU, enviando un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro a través de su cuenta de X.

En la publicación, el mandatario colombiano afirmó que la respuesta efectiva a una "agresión externa" no debe ser solo un alistamiento militar, sino una "revolución democrática".

Por lo que urgió a Venezuela a optar por una amnistía general y un gobierno de transición con inclusión total, en lugar de extender la represión.

Rechazo de México y Brasil

Por su parte, Sheinbaum criticó las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, respecto a un operativo contra diversos países de Latinoamérica.

“En lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar. Que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados”, reiteró.

Por su parte, el mandatario brasileño aseguró que América Latina es una región de paz y que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo.

“Le dije al presidente Trump que América Latina es una región de paz, no de guerra”, dijo Lula a principios de noviembre.