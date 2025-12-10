Estafa millonaria: anuncian condena contra José Youssef Boutros y cómplices por fraude inmobiliario en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) logró una condena de 18 años de prisión contra el estafador serial José Youssef Boutros y sus cómplices.

Los implicados fueron hallados culpables de los delitos de estafa, asociación y legitimación de capitales, por un esquema de fraude inmobiliario que causó un daño patrimonial superior a 1.5 millones de dólares.

Anuncian condena contra José Youssef Boutros y cómplices por fraude inmobiliario en Caracas

Según el reporte del Fiscal General, la red criminal operaba en Caracas utilizando engaños sofisticados para despojar de sus bienes a múltiples víctimas.

Al respecto, precisó que los condenados, con la participación activa de una corredora inmobiliaria, presentaban falsas propuestas de inversiones a una multiplicidad de víctimas.

El estafador José Boutros y su grupo incumplieron con lo pactado, causando un grave perjuicio económico que, según el Ministerio Público, supera los 1.5 millones de dólares.

Se debe recordar que en julio de 2024 se dio a conocer que Boutros estaría vinculado al caso Pdvsa-Cripto.

Por lo que el Tribunal de Primera Instancia Estadal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la captura de Boutros por estafa, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

De acuerdo con el Ministerio Público, este hombre utilizaba como fachada una reconocida tienda y prometía a sus víctimas un interés del 20 % mensual por supuestas inversiones en la compra de bienes y servicios.

