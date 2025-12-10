Dantesco asesinato de una madre venezolana en Chicago: su expareja le disparó en presencia de sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

Una madre venezolana fue la víctima de un violento crimen, el cual se registró dentro de su vivienda en la ciudad de Chicago, en Illinois (EEUU).

La víctima quedó identificada como Crisberly Yoelin Rea López, una mujer de 28 años y originaria de Barquisimeto, estado Lara.

De acuerdo con los primeros reportes del crimen, la joven habría sido asesinada por pareja sentimental.

El reporte oficial de la policía indicó que el asesinato se registró cerca de las 2:37 de la madrugada de este lunes, 8 de diciembre.

Familiares de la víctima señalaron a un hombre, identificado como Joel Luis Quintero, originario de Valencia, estado Carabobo, como el asesino.

Su exparena no aceptaba el fin de la relación

Según los testimonios, el agresor irrumpió en la vivienda cuando Crisberly dormía junto a sus hijos. El sujeto la tomó del cabello y la llevó por la fuerza hasta otro cuarto, donde le propinó una fuerte golpiza, publicó el medio digital Soy Larense.

Posteriormente, le disparó para terminar con su vida en el sitio. Testimonios de personas cercanas a la víctima indicaron que indican que Quintero mató a su expareja motivado por los celos, pues se negaba a aceptar el rompimiento.

El cuerpo de Crisberly presentó varios hematomas en el rostro y al menos cinco impactos de bala.

En el momento del ataque, la mujer estaba acompañada por cuatro infantes, dos niñas 12 y 10 años, y dos niños de ocho y dos años.

Mató a la venezolana en presencia de sus hijos

El agresor les quitó los celulares a los infantes, para evitar que estos reportaran lo ocurrido a la policía y personas cercanas. Sin embargo, uno de los pequeños logró esconder su dispositivo, con el cual alertó a su abuela en Venezuela sobre lo que ocurría el ataque.

Luego de que el homicida cometiera el crimen, los niños ingresaron en la habitación y encontraron a su madre sin vida, tendida en el suelo.

A pesar de que Quintero intentó escapar, fue capturado por las autoridades en poco tiempo.

Ahora, la familia de Crisberly exige justicia desde Venezuela; mientras los cuatro menores de edad quedaron en la orfandad.

Se pudo conocer que el niño de dos años es hijo biológico de Quintero.

