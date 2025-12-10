Fallece uno de los cachorros de león blanco en Aragua: Zoológico Las Delicias confirma las causas

Suscríbete a nuestros canales

El Zoológico Las Delicias, en conjunto con la gobernación del estado Aragua, lamentó anunciar el fallecimiento de uno de los dos cachorros de león blanco Timbavati.

A través de un comunicado oficial, se informó que el ejemplar, un macho, nacido el 24 de noviembre, había presentado graves complicaciones de salud.

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, expresó que a pesar de los intensos y dedicados esfuerzos de un equipo multidisciplinario de veterinarios y técnicos, el animal no logró superar las complicaciones.

Problemas de salud del cachorro

Sánchez, detalló que el cachorro había manifestado un cuadro de problemas renales infecciosos desde el momento de su nacimiento.

El equipo del zoológico le brindó atención y cuidado permanente para intentar salvarle la vida, pero el esfuerzo no fue suficiente.

Al nacer, los dos cachorros registraron un peso de 1 kilo 435 gramos. El macho fallecido, lamentablemente, pesaba 1 kilo 760 gramos al momento de su deceso.

En contraste, su hermana, la cachorra hembra sobreviviente, evolucionó favorablemente y en las revisiones a los catorce días de vida alcanzó los 2 kilos 985 gramos.

Monitoreo constante de la sobreviviente

La otra cría, una leoncita, se encuentra actualmente bajo cuidados especiales y está siendo monitoreada de cerca y con rigurosidad por el equipo veterinario más experimentado.

El animal es alimentado mediante lactancia artificial y ha mostrado una evolución satisfactoria hasta el momento.

¿Qué más se conoce sobre los cachorros?

Los crías eran hijos de Zamagua, una leona de 5 años, y Sebastián, el macho reproductor. Ante el lamentable suceso, el Zoológico Las Delicias y la Gobernación de Aragua reiteraron su compromiso con la conservación de la fauna silvestre y el bienestar de todos los ejemplares que habitan en sus instalaciones.

