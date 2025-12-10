Premio Nobel de la Paz: controversia en Oslo tras pronunciamientos de diversas organizaciones

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, una nueva controversia se registró en Oslo, Noruega, con la asignación del Premio Nobel de la Paz a la dirigente política María Corina Machado.

De acuerdo con el reporte en una nota de prensa, en el Museo de Literatura, más de 21 organizaciones promotoras de paz se congregaron para rechazar la decisión del comité.

Al respecto, consideran que Machado no logró unir a las naciones por la paz, y que, por el contrario, su afán es en procura de una intervención militar extranjera en Venezuela y su conducta es proclive a genocidios en el mundo.

En ese contexto, la NDP refiere que John Y Jones, copresidente del Lay Dawn Your Arms, explicó que la venezolana no aporta ningún esfuerzo internacional por la paz entre las naciones y apoya el genocidio de Israel en Gaza.



Específicamente, mencionó que Machado ha pedido en repetidas ocasiones una intervención militar en Venezuela y ha apoyado el asesinato extrajudicial de supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe.

Por su parte, Mons Lie, portavoz de Iniciativa Contra la Guerra, puntualizó en su intervención que el Comité Noruego ha violado "todas las intenciones que fueron formuladas por (Alfred) Nobel mismo en su testamento".

Igualmente, recalcó que el Comité Noruego 2025 afecta la reputación del Premio Nobel de Paz 2025 y que, al "retorcer" las palabras de Nobel, no ve otra alternativa que la renuncia inmediata del Comité Nobel.

