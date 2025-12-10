Sismo en Colombia: temblor despierta a Bogotá y el centro del país este 10 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 sacudió en la madrugada de este miércoles a Bogotá y varias regiones del centro de Colombia, provocando que miles de personas salieran a las calles por precaución.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños significativos tras el movimiento telúrico, reportó EFE.

Temblor despierta a Bogotá y el centro del país este 10 de diciembre

Según información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT).

El epicentro fue detectado en la región de Los Santos, ubicada en el departamento de Santander, zona conocida por albergar una de las principales fallas geológicas del país.

De igual forma, se supo que el sismo se sintió en la capital, Bogotá, y en otras ciudades importantes como Bucaramanga, Medellín y Cúcuta.

Ante la alerta, habitantes de estas ciudades se despertaron y, en medio de la madrugada, optaron por salir de sus viviendas por precaución.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó a través de su cuenta de X que ya se está realizando un "barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", aunque el reporte inicial es de cero daños hasta el momento.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube