"Querido Niño Jesús": ¿Cuándo se debe escribir la famosa carta con la lista de deseos de Navidad?

Mientras en gran parte del mundo anglosajón y europeo la figura de Papá Noel (Santa Claus) se ha convertido en el símbolo dominante de la Navidad, en Venezuela el corazón de la festividad y el espíritu de la entrega de regalos recae tradicionalmente en el Niño Jesús.

Por ello, la figura del Niño Jesús es a quien los pequeños en la casa le piden deseos para la Nochebuena. Es parte de la cultura criolla que sea la última figura en colocarse en el pesebre a la medianoche del 25 de diciembre.

Los regalos que aparecen bajo el árbol o junto al pesebre son atribuidos al Niño Jesús, quien los trae como parte de la alegría de su nacimiento.

¿Cuándo se le escribe una carta al Niño Jesús?

Así como los niños de otros países escriben a Santa, en Venezuela se mantiene la costumbre de redactar una carta al Niño Jesús. Este acto es una parte esencial de la preparación infantil para la Navidad.

Cada familia tiene sus tradiciones para esta practica, así que la fecha varía según cada persona.

Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, desde preescolar hasta 3er grado, lo hacen en la escuela como parte de una de las tareas del salón.

En caso de que la carta se escriba en casa, varios padres consultados indican que los primeros días de diciembre suelen ser la época para escribirle al Niño Jesús, ya que algunos lo hacen mientras decoran la casa, para así darle una tarea al niño y que se siente parte de la decoración.

De tal manera, puede dejar la carta cuando el arbolito o el pesebre estén terminados.

Normalmente, la carta se coloca en un lugar visible del arbolito o el nacimiento y "desaparece mágicamente" la mañana o tarde del 24 de diciembre, como una muestra al pequeño que el Niño Jesús pasó por la casa para buscar la carta.

No obstante, cuando se trata de niños más grandes, que pasan los 10 años, si escriben cartas las hacen en fechas más cercanas, a partir del 20 de diciembre.

Otras familias tienen la costumbre de escribir la carta del Niño Jesús la noche del 23 de diciembre.

Incluso a quienes la escriben en la Víspera de Nochebuena, es decir, la mañana del 24 de diciembre, todo de acuerdo a las tradiciones que tienen en casa.

¿Qué dice la carta al Niño Jesús?

"Querido Niño Jesús..." es como suele comenzar el texto, en el cual no solo se expresan ciertos deseos, pero también se deja plasmado las metas cumplidas, por ejemplo "este año aprendí a andar en bici sin rueditas", "ahora ayudo a mamá con la mesa", y otras prácticas que el niño toma como un logro.

A la mitad de la petición viene la parte de los regalos, eso que el niño desea y que merece obtener "por haberse portado bien". Esto es arraigado a la tradición de la lista de chicos buenos y chicos malos de Santa Claus.

Cabe destacar que los padres y representantes aseguran que saben lo que su hijo va a pedir aunque no lo escriban, puesto que desde el comienzo del mes expresan cual quieren que sea su regalo, por lo que la carta al Niño Jesús es más que una tradición que siguen en cada casa para mantener la ilusión de la Navidad.

