Donación de juguetes en Caracas: así puedes brindar alegría a un niño en Navidad

La donación de juguetes en buen estado es una de las maneras más directas de llevar alegría a los niños durante la temporada navideña. Varias organizaciones benéficas y campañas en Caracas l han activado programas para garantizar que estos obsequios lleguen a quienes más los necesitan.

Es importante el estado del juguete, para pueda ser disfrutado inmediatamente por otro niño. Por ello se recomienda donar solo juguetes que estén completos, limpios y funcionen correctamente, si son electrónicos.

También se puede considerar donar artefactos adecuados para distintas edades, desde bebés hasta adolescentes.

¿Dónde donar juguetes en Caracas para Navidad?

Esta temporada, los interesados pueden sumarse a iniciativas que llevan muchos años activas y se dedican a la entrega de regalos a los más pequeños.

Un Juguete, Una Buena Noticia tiene la campaña Una Sonrisa en Navidad activa hasta el 15 de diciembre, donde aceptan regalos nuevos o juguetes usados pero en buen estado.

Los puntos de recolección son las sedes de Juguetería Toylandia en Caracas, ubicadas en el Centro Comercial Paseo El Hatillo y el Centro Comercial CCCT.

En su Instagram indican que los beneficiados será los niños de Filas de Mariche y La Dolorita, además de pequeños que se encuentran en tratamiento oncológico.

Por otro lado, Movimiento UCV también cuenta con una iniciativa para ayudar a los más necesitados en Navidad, no solo con juguetes, ya que recolectan ropa en buen estado, zapatos y alimentos no perecederos.

La fecha de recolección está pautada para el sábado 13 de diciembre en el Colegio Don Bosco de Altamira.

Quienes tienen peluches nuevos o usados pueden dejarlos en el Hospital de Peluches, donde encargarán de repararlos para entregarlos a otros niños esta Navidad.

Los centros de acopio son Materiales Todo Rustico en Colinas de Bello Monte, en El Cafetal y en Agua Salud.

¿En cuáles fundaciones se pueden donar juguetes?

Una entidad que acepta donativos de juguetes (nuevos o en buen estado) es la Asociación Civil Infantil Ronald McDonald de Venezuela. Estos artículos son utilizados para ser vendidos en su bazar bimestral. Los fondos generados por estas ventas ayudan a sostener sus programas.

Otra opción es ABC Prodein, donde reciben "todo lo que se pueda donar y ser útil para otros", lo que incluye juguetes para ser distribuidos a quienes los solicitan.

Para donar juguetes específicamente para niños, está FUNDANA (Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección). Aceptan juguetes, alimentos y otros artículos en buen estado que puedan ser usados por niños desde los 0 años hasta la adolescencia. Su sede se encuentra en la avenida Río de Janeiro, en Las Villas de Los Chiquiticos.

Aunque se puede donar en cualquier época del año, las donaciones en Navidad se intensifican para que ningún niño se quede sin su Niño Jesús.

