¿Cómo sobrepasar diciembre tras la pérdida? : expertos recomiendan aceptar las emociones

La época decembrina impone una exigencia social de felicidad que choca frontalmente con el dolor de miles de familias.

Las luces, la música y las reuniones magnifican la ausencia de los seres queridos, ya sea por una pérdida definitiva o por la distancia.

Los profesionales de la salud mental advierten que este contraste entre la celebración generalizada y el dolor individual constituye un factor de alto estrés, obligando a las personas a simular una alegría que no sienten.

Rosaura Peralta, psicóloga del ambulatorio Julio Iribarren Borges de El Cuartel, Catia, explicó: "La soledad se combate con la conexión y la validación de las propias emociones".

Hacer aquello con lo que uno se sienta más cómodo

Las personas no deben reprimir la tristeza, el llanto o la nostalgia; deben permitirse sentir el dolor sin juzgarse.

La sociedad ejerce una presión sutil para que los dolientes actúen con "fortaleza o que "superen" la pérdida rápidamente, pero esta negación solo prolonga el duelo".

Peralta indicó: "Escribir en un diario, redactar una carta al ser querido ausente o simplemente hablar abiertamente sobre lo sucedido con un familiar de confianza ayuda a dimensionar el malestar y a hacerlo más manejable".

Además, las personas necesitan ejercer su derecho a la elección. No tienen que asistir a todas las reuniones ni tienen que decorar la casa si no desean hacerlo.

Las familias pueden crear nuevos rituales simbólicos para mantener presente a la persona fallecida de una manera reconfortante.

"Por ejemplo, encender una vela en su honor durante la cena, preparar su plato favorito, o dedicar un momento de la noche a compartir un recuerdo alegre que hayan vivido con el ser querido".

Algunas familias optan por hacer una donación a una causa que la persona apoyaba.

La experta advirtió que no se debe "dejar un asiento vacío ni poner un plato extra en la mesa, ya que esto crea una representación irreal de la continuidad".

La distancia y la nostalgia

La separación por la migración provoca un duelo complejo y múltiple, pues el individuo no solo extraña a la familia, sino también la patria, las costumbres, el idioma y los círculos sociales.

La psicóloga afirmó que es crucial "no culparse por extrañar el país o a las personas". Deben mantener contacto frecuente y significativo con los familiares que quedaron en el país de origen a través de videollamadas.

Comentó que la compasión hacia uno mismo y la firme decisión de no reprimir el dolor son las herramientas más valiosas que recomiendan para transitar estas fechas, transformando la silla vacía en un espacio de recuerdo, amor y nuevas esperanzas.

