¿Viste algo ilegal en una redada del ICE? California lanza portal para registro de injusticias policiales

Ante la escalada de operativos federales cuestionables, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal Rob Bonta habilitaron este miércoles una plataforma digital que permite a la ciudadanía denunciar abusos de autoridad por parte de agentes de la administración Trump.

Esta herramienta surge como respuesta directa a los reportes de detenciones arbitrarias iniciadas en junio de 2025, donde efectivos enmascarados y sin identificación han arrestado incluso a ciudadanos estadounidenses bajo tácticas que las autoridades locales comparan con secuestros.

Importancia

El portal busca recopilar evidencia multimedia, como fotos y videos, para documentar violaciones constitucionales y frenar lo que Bonta califica como una "campaña de terror" en los vecindarios del estado.

Según detalla La Opinión, el Departamento de Justicia de California utilizará estos reportes para estructurar posibles demandas estatales y garantizar que la aplicación de leyes migratorias no vulnere los derechos civiles, marcando un paso importante en la fiscalización ciudadana.

Detalles

Aunque la fiscalía aclara que no pueden intervenir en casos individuales ni ofrecer asesoría legal privada, el sitio web funciona como un escudo colectivo contra la impunidad de fuerzas federales que operan con vehículos militares y sin distintivos.

Con esta medida, California desafía abiertamente las estrategias de intimidación de la Casa Blanca, exigiendo que cualquier intervención policial cumpla estrictamente con el debido proceso y la ley.

