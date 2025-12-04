Delcy Rodríguez: El presidente ordenó un plan para quienes están varados por la suspensión de vuelos

Suscríbete a nuestros canales

Ante la suspensión de vuelos promovida por Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó un plan que reactive la conexión aérea en el país.

Así lo informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante su intervención en la Asamblea Nacional (AN), donde destacó que esa política “guerrerista, amenazante y agresiva” tiene un objetivo estratégico que es la “economía venezolana”.

“Ya el presidente Maduro instruyó un plan para garantizar la llegada de quienes estaban varados y que puedan cumplir su itinerario quienes tienen previsto viajar en navidades. Pero también la protección a los planes de turismo que hemos venido ejecutando justamente en favor del desarrollo nacional y de la economía”, indicó Rodríguez, sin dar mayores detalles.

En tal sentido, aseguró que eso es una muestra de que Venezuela “no se ha sometido” a EEUU, y “para que lo terminen de entender”, recordó que ya van 23 semanas del despliegue militar por parte de EEUU en el mar Caribe, justo al frente de las costas del país.

“Venezuela lo que le está diciendo al mundo es que nos reinventamos. Es que Venezuela no se somete, es que de verdad Venezuela está emancipada para que lo terminen de entender”, dijo Rodríguez.