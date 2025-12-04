Clima invernal trae nieve y hielo: estos son los 10 condados de Carolina del Norte en riesgo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una advertencia de clima invernal que afecta a diez condados de Carolina del Norte. La alerta está vigente desde la medianoche de este jueves 4 de diciembre hasta la medianoche del viernes 5 de diciembre.

Se esperan precipitaciones que podrían traer nieve y una ligera capa de hielo en varias regiones, pidiendo extrema precaución en las carreteras para todos los conductores de la región.

¿Cuál es la advertencia de clima invernal emitida por el NWS?

El NWS informó que emitió un aviso de clima invernal para al menos diez condados en Carolina del Norte. Esta alerta comenzó a partir de la medianoche de este jueves 4 de diciembre.

La advertencia de clima invernal permanecerá vigente durante 24 horas, extendiéndose hasta la medianoche del viernes 5 de diciembre. El NWS monitorea la situación ante la posibilidad de precipitaciones sólidas.

¿Qué condiciones se esperan en las zonas afectadas?

Se esperan precipitaciones que podrían traer tanto nieve como una ligera capa de hielo en algunas regiones del estado. Estas condiciones representan un riesgo significativo para los viajeros y para la seguridad pública.

Las autoridades pidieron a la comunidad de las zonas afectadas que tengan especial cuidado con las condiciones de las carreteras. La precaución es fundamental, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad se reduce.

¿Cuáles son los 10 condados en Carolina del Norte bajo alerta?

Al menos diez condados en Carolina del Norte se encuentran bajo esta advertencia de clima invernal. La alerta cubre regiones clave del estado.

La lista de condados incluye: Durham, Orange, Alamance, Guilford, Forsyth, Halifax, Warren, Vance, Granville y Person.

