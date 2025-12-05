Atención México: ¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Suscríbete a nuestros canales

Iniciar el trámite de la visa americana este diciembre se vuelve una necesidad estratégica, ya que el calendario de citas para solicitantes de primera vez extiende la espera hasta 2027 en consulados clave de México.

Los Servicios Oficiales de Información reportan que sedes como Ciudad Juárez no tienen disponibilidad hasta el 12 de marzo de 2027, mientras que la Ciudad de México ofrece espacios recién para abril de 2026 y Guadalajara para noviembre del mismo año, según Vive USA..

Ante este panorama, postergar el registro solo aleja las posibilidades de viaje, obligando a los interesados a asegurar su lugar en la fila virtual de inmediato para mitigar los largos tiempos de procesamiento que afectan a todo el país.

Para garantizar la aprobación del documento bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración, es importante demostrar lazos sólidos que aseguren el retorno al país de origen, tales como un empleo estable, propiedades o estudios universitarios en curso.

Los oficiales consulares basan su decisión en la coherencia entre la entrevista y la información vertida en el formulario DS-160, por lo que cualquier contradicción sobre ingresos o historial laboral puede derivar en un rechazo inmediato.

La clave del éxito radica en presentar pruebas contundentes de arraigo y mantener la seguridad al responder, validando con documentos cualquier cambio reciente en la situación personal del solicitante.

