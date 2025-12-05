Cloud Dancer: Pantone revela el color del año 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Pantone Color Institute, la autoridad global en la previsión de tendencias cromáticas, ha revelado su elección para el Color del Año 2026: un tono de blanco denominado "Cloud Dancer".

La selección busca reflejar el espíritu cultural de la época, ofreciendo una sensación de serenidad y un contrapunto a la aceleración digital de la vida moderna.

Significado del Tono

El proceso de selección de Pantone es un ejercicio de análisis macrocultural que se ha realizado anualmente desde 1999.

El tono "Cloud Dancer" (Bailarín de Nubes), fue meticulosamente descrito como "un blanco ondulado y equilibrado, imbuido de una sensación de serenidad", que posee un equilibrio entre matices fríos y cálidos.

Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del instituto, el color representa una "influencia tranquilizadora en una sociedad frenética" y está "asociado con nuevos comienzos" y "nuestro deseo de un nuevo comienzo".

La vicepresidenta Laurie Pressman explicó que eligieron este blanco sutil para evitar la "esterilidad y aislacionismo" que podría evocar un blanco ópticamente más brillante o frío.

Pantone predice que "Cloud Dancer" dominará la moda, el diseño de interiores y la estética visual de 2026.

"Cloud Dancer" sucede a tonos anteriores que también buscaron evocar calma y confort:

2025: Mocha Mousse (un marrón suave y reconfortante).

2024: Peach Fuzz (un tono afrutado que evoca paz).

La elección de "Cloud Dancer" subraya la necesidad global de introspección, calma y un lienzo en blanco para el futuro.

