¿Cuáles son los riesgos de dejar un auto encendido en EEUU?: conozca las sanciones y prohibiciones en invierno

Treinta y cinco estados de Estados Unidos (EEUU) aplican leyes anti-idling (contra la inactividad vehicular) que prohíben dejar el auto encendido sin supervisión, incluso en invierno.

Esta práctica común puede costar una multa significativa a los conductores, ya que aumenta el riesgo de robo de autos y genera contaminación. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) señala que la policía está facultada para aplicar estas sanciones.

¿Por qué prohíben calentar el auto sin supervisión?

Las leyes anti-idling, o contra la inactividad vehicular, buscan lograr dos objetivos principales: disminuir la contaminación generada por los motores encendidos sin necesidad y reducir los robos de autos. Las normas están vigentes en 35 estados del país.

Las autoridades consideran especialmente riesgoso el comportamiento conocido como “puffing”, que consiste en dejar el auto calentándose mientras el conductor permanece dentro de casa. Esto convierte al vehículo en un blanco ideal para delitos de oportunidad.

¿Qué advertencias emite la autoridad sobre robo de autos?

Las autoridades advierten que dejar el auto encendido sin supervisión en la vía pública convierte al vehículo en un blanco fácil para el crimen. Robar un automóvil suele ser un crimen de oportunidad.

"Si un delincuente ve un vehículo encendido, puede subirse y huir", señalan las autoridades citadas. Por ello, la EPA recuerda a los conductores que podrían recibir una infracción y una multa por esta práctica.

¿Qué variaciones existen en las leyes Anti-Idling?

Las normas varían según la jurisdicción y el clima. En algunos lugares, solo aplican cuando el vehículo está estacionado en vías públicas. En otros, se contemplan límites de tiempo para tener el motor encendido.

Por ejemplo, en el condado de Maricopa, Arizona, dejar el motor encendido por más de cinco minutos es ilegal. Además, estados como Georgia y Pensilvania amplían el límite cuando las temperaturas bajan de forma considerable. Las leyes incluyen exenciones para vehículos de emergencia y algunos permiten el arranque remoto si el vehículo permanece cerrado.

¿Qué recomendación Hacen las Autoridades?

La EPA señala que los agentes policiales están facultados para aplicar estas disposiciones y multar a los infractores. Por esta razón, la principal recomendación es permanecer dentro del auto mientras se calienta para evitar sanciones.

Las leyes anti-idling buscan proteger la seguridad de los bienes del conductor y minimizar el impacto ambiental. EEUU tiene 35 estados con estas regulaciones, incluyendo Nueva York, Texas, California, Illinois y Ohio.

