Presupuesto de Venezuela para 2026: estas son las cifras económicas presentadas por Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que el presupuesto nacional para el año 2026 asciende a la cifra récord de 5 billones, 22 mil 968 millones, 785 mil 870 bolívares.

Durante la presentación Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 ante la Asamblea Nacional, agregó que de esa cifra se destinará una inversión social que alcanza el 77,8 %.

“Aquí está la diferencia en la visión, nosotros somos expresión de lo que es el poder del pueblo y sobre todo del pueblo venezolano organizado”, indicó.

En tal sentido, mostró el aumento registrado de manera progresiva en la inversión social de esta manera: Desarrollo social y participación casi un 30%; en infraestructura y obra pública en 6,3%; Educación (9,6%); Salud y seguridad social (6,5%); Vivienda (2,4%); Cultura y comunicación social (1,0%); Ciencia y tecnología (0,9%); Defensa del Esequibo (1,2%), y el Fondo de Compensación y situado constitucional (8,7%).

Otros proyectos a ejecutar

En su participación, destacó que el presupuesto también contempla diversas tareas a ejecutar dentro de las siete transformaciones (7T), con 199 proyectos en el área económica (para un 31% del presupuesto); 73 proyectos en Ciudades humanas, que reflejan los servicios públicos (19%); 21 en Seguridad y defensa (5.5%); 88 en lo Social (23,2%), 39 en política (10%); 34 en Ecosocialismo, ciencia y tecnología (8.9%) 6 en Geopolítica (1.6%), refiere VTV.

Advirtió que en este proyecto para el 2026 no verán gastos suntuarios ni propuestas de ningún circuito comunal o comuna para elegir gastos innecesarios.

“Lo que ustedes verán es por la vida nacional, es por la felicidad de nuestro pueblo, es para las facilidades de nuestro pueblo en el territorio”, enfatizó.

Informó que este presupuesto para el año 2026 abarca los recursos que se requieren para la seguridad y defensa del territorio nacional.

“Unámonos y seremos invencibles, unidos nadie nos vencerá, queridos diputados y diputadas, quienes somos venezolanos y venezolanas de corazón venezolano y con conciencia. ¡Muchísimas gracias, diputados, diputadas, pedimos su colaboración para que este presupuesto sea aprobado para el año 2026!”, concluyó Rodríguez.