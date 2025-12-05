Estados Unidos revoca la visa de turista de alcalde mexicano: ¿Cuáles fueron los motivos?

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de turista al alcalde mexicano del municipio de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En una publicación realizada durante la madrugada de este jueves en su cuenta de Facebook, Dagnino López aseguró que las autoridades estadounidenses le notificaron la revocación del documento sin ofrecerle un motivo o justificación, la cual fue ejecutada el pasado martes, informó EFE.

“Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, señaló el alcalde.

Alcalde afirma que la revocación no afectará sus labores

El alcalde reafirmó su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”. Por ello, anunció que está llevando a cabo las gestiones necesarias para conocer el origen de la determinación y “proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”.

El funcionario de Morena aseguró que esta acción por parte del gobierno de EE. UU. no afectará sus deberes y tareas al frente del municipio: “Continuaré trabajando con la misma dedicación, cercanía y convicción que siempre me ha caracterizado”.

Proceso de detención de Dagnino López

Medios mexicanos reportaron que el alcalde Dagnino López fue retenido por autoridades estadounidenses durante 12 horas en la garita de Centro, California. Su intención era ingresar al país para recibir un donativo destinado al Departamento de Bomberos de San Felipe.

El alcalde de San Felipe se suma a una lista de funcionarios y políticos mexicanos a quienes se les ha revocado su visa. Entre ellos se encuentran Carlos Torres, excónyuge de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien también le fue cancelada su visa en mayo junto a la de la mandataria estatal.

En tal sentido, el periódico Milenio informó que este jueves también fue revocado el visado de Alex Tonatiuh, Director General de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien está a cargo de la indagación del huachicol fiscal (robo de combustible y fraude fiscal). Tonatiuh indicó que el trámite es de carácter administrativo y personal, y no interfiere con sus responsabilidades.

