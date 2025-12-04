Fin a los permisos de trabajo de 5 años: USCIS limita su tiempo de duración a partir de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Un anuncio en el Manual de Políticas de USCIS establece que los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) iniciales y renovados tendrán un período máximo de 18 meses para varios grupos de inmigrantes con protecciones humanitarias. Esta medida aplica desde el 5 de diciembre de 2025 a solicitudes pendientes o nuevas en categorías específicas, según el anuncio oficial de USCIS en su Manual de Políticas,

​Categorías afectadas por la reducción a 18 meses

Si alguien necesita trabajar en EEUU pero no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal (titular de la Green Card), generalmente necesita un EAD para demostrar su elegibilidad laboral.

Los EAD para refugiados admitidos, asilados concedidos, suspensiones de deportación, solicitudes pendientes de asilo o ajuste de estatus bajo la INA, y casos bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense pasarán a 18 meses de validez máxima.

Además, para libertad condicional como refugiados, TPS concedido o pendiente, y cónyuges de empresarios en condicional, el período será de un año o hasta el fin de la autorización, lo que ocurra primero.​

Justificación oficial del cambio

USCIS indica que la reducción busca verificaciones más frecuentes para revisar beneficiarios y disuadir fraudes.

El director Joseph Edlow, vinculó la medida a un reciente ataque en Washington:

“La reducción del período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses perjudiciales. Tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestro país por parte de un extranjero que fue admitido en este país por la Administración anterior, está aún más claro que el USCIS debe llevar a cabo verificaciones frecuentes”.

