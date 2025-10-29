USCIS elimina extensión automática de permisos de trabajo para migrantes

Suscríbete a nuestros canales

La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), citando razones de seguridad, eliminó la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para ciertos migrantes que solicitan renovar sus permisos laborales a partir del 30 de octubre.

Según el DHS, el cambio busca priorizar los procesos de verificación y control de antecedentes antes de conceder una nueva autorización de empleo.

La medida afectará a miles de inmigrantes que hasta ahora podían seguir trabajando mientras su renovación del EAD estaba en trámite ante el Servicio de Ciudadanía en Inmigración (USCIS).

Fin de las renovaciones automáticas de permiso de trabajo

La nueva regla interina, publicada este jueves para inspección pública en el Registro Federal, elimina la extensión automática de hasta 540 días que se concedía ciertas categorías de solicitantes mientras USCIS procesaba su renovación. La medida revierte esta política del gobierno de Joe Biden.

El DHS señaló que la decisión responde a órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, entre ellas “Protecting the American People Against Invasion” (E.O. 14159) y “Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Publñic Safety Threats” (E.O. 14161), que refuerzan las medidas de seguridad y el control migratorio.

El director de USCIS, Joseph Edlow, justificó la decisión al afirmar que el organismo “está haciendo especial hincapié en la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros, eliminando las políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la comodidad de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”.

¿A qué migrantes afecta la nueva medida de Trump?

La regla afecta a los migrantes en diversas categorías de permiso de trabajo, entre ellas:

Solicitantes de ajuste de estatus o asilo

Beneficiarios de TPS (estatus de Protección Temporal)

Cónyuges de titulares de visas H-18 o L-1

Personas con solicitudes de cancelación de deportación u otros procesos pendientes ante USCIS.

Solo los EAD que ya fueron extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025 seguirán siendo válidos bajo las normas anteriores.

También se mantendrán las extensiones automáticas otorgadas por ley o mediante avisos especiales en el Registro Federal, como las relacionadas con el TPS.

