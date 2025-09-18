Oportunidad laboral para migrantes: cómo solicitar un permiso de trabajo en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El permiso de trabajo en Estados Unidos EEUU, conocido como Documento de Autorización de Empleo (EAD), permite a los inmigrantes trabajar legalmente.

Para solicitar un permiso de trabajo, los inmigrantes deben primero pedir un beneficio o alivio de inmigración. Esto incluye a los solicitantes de asilo, que pueden aplicar 150 días después de presentar su solicitud.

También son elegibles las personas que solicitan un ajuste de estatus, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), Acción Diferida (DACA) y las víctimas de violencia doméstica bajo la Ley VAWA.

¿Qué pasos se deben seguir para solicitar el permiso?

Una vez que el inmigrante ha solicitado un beneficio o alivio, debe completar el Formulario I-765, que es el formulario oficial para solicitar un EAD. La solicitud se puede hacer en línea o impresa.

El solicitante debe reunir los documentos requeridos, como prueba de identidad, y pagar la tarifa de trámite, que es de $520 para el formulario impreso y $470 para la solicitud en línea.

El permiso de trabajo en EEUU le da a los migrantes la oportunidad de proveer para sus familias y construir una vida estable. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es la agencia que procesa todas las solicitudes.

¿Se puede trabajar mientras la solicitud está pendiente?

No se puede trabajar legalmente en EE UU hasta que recibas el EAD. Trabajar sin un EAD está en contra de la ley federal y puede afectar negativamente tu caso de inmigración.

Para conocer el estado de tu solicitud, puedes rastrearlo en línea con el Portal de Estatus de Caso de USCIS.

El tiempo de procesamiento estimado para un EAD en EEUU varía significativamente, pero el USCIS se ha propuesto un objetivo de 60 días para la mayoría de las solicitudes. Sin embargo, en la práctica, los plazos pueden ser mucho más largos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube