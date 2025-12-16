Popular empresa venezolana deja huella en EEUU tras obtener un récord Guinness: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La empresa venezolana Churromanía se destacó en el escenario internacional al alcanzar un récord Guinness en Estados Unidos, generando orgullo entre los venezolanos dentro y fuera del país.

Este logro subraya la capacidad de las marcas venezolanas para competir a nivel global y deja en evidencia la calidad y creatividad de la gastronomía local. La noticia ha sido celebrada por medios de comunicación y seguidores de la marca por igual.

El churro más largo del mundo lo tiene Churromanía

El récord se obtuvo gracias a la elaboración del churro más largo registrado hasta la fecha, con una extensión de 502 pies, equivalentes a 153 metros.

Dicha hazaña superó la marca mundial anterior y requirió de planificación, dedicación y un equipo comprometido para garantizar la continuidad y calidad del producto.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre de 2025 en Hialeah, Florida, dentro del parque temático Ripley’s Christmas Park “Believe It or Not”. Un juez oficial de Guinness World Records supervisó el proceso y certificó la validez del récord, entregando el certificado en el lugar. La cobertura mediática incluyó medios locales y nacionales, reflejando la relevancia del evento.

Ariel Acosta-Rubio y María Alejandra Bravo, fundadores de Churromanía, recibieron oficialmente el reconocimiento. Ambos destacaron que el logro representa años de esfuerzo y dedicación.

La empresa, inicialmente un emprendimiento familiar, se ha convertido en una franquicia internacional que combina tradición con innovación, consolidando su reputación en mercados exigentes.

El evento también contó con la presencia de los hijos de los fundadores, Tadeo y Mateo Acosta-Rubio, quienes participaron activamente durante la presentación. Con este récord, Churromanía no solo celebra un producto, sino un modelo de negocio exitoso que posiciona a Venezuela en el ámbito gastronómico mundial.

