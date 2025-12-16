En imágenes: así son las instalaciones y tarifas del complejo turístico Ciudad Vacacional Los Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La reinauguración de la Ciudad Vacacional Los Caracas, en el estado La Guaira, representa un paso clave en la recuperación de espacios turísticos emblemáticos de Venezuela.

Con una infraestructura modernizada y servicios ampliados, el complejo vuelve a posicionarse como un destino estratégico para el turismo social y familiar. Su propuesta integra playas, hospedaje y recreación en un entorno natural privilegiado de la costa central, según informa VTV.

El gobernador José Alejandro Terán destacó que el complejo fue totalmente rehabilitado para ofrecer mayor capacidad y comodidad a los visitantes. Entre los espacios renovados se incluyen cabañas, hoteles y áreas recreativas, diseñadas para atender a distintos grupos familiares. Además, el proyecto apuesta por una experiencia integral que combina descanso, naturaleza y servicios turísticos.

Entre las principales instalaciones destacan:

75 cabañas con capacidad para 10 personas cada una

Cinco hoteles operativos

12 cápsulas de hospedaje de origen internacional

Restaurantes, comercios y zonas comunes

Tres playas completamente habilitadas

Así fueron las palabras del gobernador:

“No es poca cosa este complejo turístico, son 75 cabañas completamente rehabilitadas, con capacidad de alojamiento de 10 personas cada una, 12 cápsulas instaladas de China, cinco grandes hoteles, restaurantes, comercios, tres playas habilitadas, toda una infraestructura en medio de una costa acompañada por una cordillera de montañas extraordinarias, con una historia hermosa”.

Uno de los espacios más emblemáticos del complejo es la piscina de agua salada El Butuco, considerada la segunda más grande de Latinoamérica. Este atractivo se ha convertido en uno de los principales puntos de interés para los visitantes, al ofrecer una experiencia recreativa única frente al mar.

La reinauguración de Los Caracas simboliza la transformación de La Guaira tras años de reconstrucción, especialmente luego de la tragedia natural de 1999.

Tarifas del complejo turístico

Las tarifas en Ciudad Vacacional Los Caracas varían dependiendo de cada presupuesto individual o familiar, pero recientemente, a través de un video de Facebook de la cuenta Pachoencaracas se conoció que las cápsulas de hospedaje tienen un costo de 120 dólares, las cabañas desde 50 dólares para cinco personas y acampar tiene un costo de cinco dólares. Asimismo, el estacionamiento para carros tiene un valor de $5.

