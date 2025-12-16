¿Multas por decorar en Navidad? HOA castiga con $650 a una familia en Maryland

Suscríbete a nuestros canales

Una controversia envuelve a Germantown, Maryland, luego de que una familia denunciara que su asociación de propietarios le impuso sanciones económicas por las decoraciones navideñas colocadas en el patio delantero de su vivienda.

A solo diez días de la Navidad, el caso reavivó el debate sobre los límites entre las normas comunitarias y la libertad de expresión religiosa y cultural en vecindarios residenciales de Estados Unidos.

La familia Salgado aseguró que las multas ya alcanzan los 650 dólares y continúan aumentando diariamente mientras las decoraciones permanezcan instaladas.

Según la asociación de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés), la exhibición constituye una “molestia y fastidio” para la comunidad, una afirmación que los propietarios rechazan de forma categórica.

Multas crecientes y acusaciones de aplicación selectiva

Pahan Salgado explicó que el elemento central de la decoración es un pesebre, el cual representa su fe y la razón por la que decoran cada Navidad.

Afirmó además que este año redujeron considerablemente el tamaño de la exhibición, aunque, a juicio de la HOA, no fue suficiente para evitar la sanción.

La familia decidió recurrir a un abogado ante lo que consideran una aplicación selectiva de las normas. David Gardner, representante legal de los Salgado, señaló que al recorrer el vecindario se observan otras viviendas con decoraciones navideñas similares, aunque menos elaboradas.

Según el abogado, la asociación estaría señalando de forma específica a esta familia, lo que podría constituir una violación a los principios de igualdad en la aplicación de las reglas comunitarias.

Vecinos afectados y silencio de la asociación

El conflicto no se limita a una sola vivienda. Una vecina, cuya decoración es considerablemente más modesta, también recibió una notificación en la que se le advierte sobre posibles multas si no retira sus figuras de renos.

La residente expresó sorpresa ante las quejas, señalando que las decoraciones aportan un ambiente festivo al vecindario.

News4 intentó obtener respuestas de la asociación de propietarios y de sus abogados, incluyendo cuáles normas específicas se estarían infringiendo.

Hasta el momento, no se recibió respuesta oficial. Mientras tanto, los Salgado afirmaron que mantendrán su tradición navideña pese a las sanciones económicas.

