Multas de hasta $450 y cárcel: las nuevas leyes de velocidad en Maryland

Las autoridades de Maryland implementan controles más estrictos contra el exceso de velocidad, marcando un importante cambio en la normativa de tránsito estatal.

Desde el 1 de octubre, entró en vigor una nueva ley oficial sobre radares de velocidad que establece penalizaciones sustancialmente mayores para los infractores, según El Universo.

Antecedentes

Anteriormente, cualquier captación por radar resultaba en una multa fija de $40, pero el nuevo estatuto aumenta las sanciones de manera progresiva, alcanzando cientos de dólares según la velocidad registrada.

Estas penalizaciones automáticas impactan no solo al conductor, sino también al propietario del vehículo, ya que la multa se envía a la dirección asociada con la matrícula sin necesidad de una detención en el momento.

Multas

$40 por exceder hasta 15 mph

$70 por exceder entre 16 y 19 mph

$120 por exceder entre 20 y 29 mph

$230 por exceder entre 30 y 39 mph

$425 por exceder 40 mph o más

Esta medida se complementa con la entrada en vigor, también en octubre, de la Ley del Sargento Patrick Kepp, la cual endurece las sanciones por conducción temeraria.

Bajo esta legislación, conducir a 30 mph o más por encima del límite de velocidad en Maryland se clasifica automáticamente como un delito penal, acarreando multas de $1 000, hasta 60 días de cárcel y seis puntos en la licencia.

La Ley Kepp define la conducción temeraria como la operación de un vehículo con un desprecio deliberado o imprudente por la seguridad, afectando severamente a quienes combinen el exceso de velocidad con otras conductas peligrosas en las vías.

