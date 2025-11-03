¡Sin filas! Consulado mexicano lleva pasaportes y matrículas a California: ciudades y cómo sacar cita

El Consulado sobre Ruedas mexicano publicó la lista de ciudades que visitará durante noviembre en California, Estados Unidos (EEUU) y lleva a la comunidad todos los trámites esenciales.
El operativo ofrece la oportunidad de obtener el pasaporte, la matrícula consular y otros documentos sin la necesidad de hacer largas filas.
Consulado mexicano lleva pasaportes y matrículas a California
A continuación, le explicamos cómo asegurar su cita para aprovechar este servicio:
- Agenda en línea en Miconsulado. Para ingresar, primero debes generar tu Llave MX.
- Llama a MiConsulado al 1-424-309-0009.
- Enviar un mensaje de WhatsApp al (424) 309-0009.
¿Cuáles son las ciudades?
San Bernardino
El consulado de San Bernardino: Del 3 al 7 de noviembre
Dirección: 293 N D St, San Bernardino, CA 92401, Estados Unidos
Fresno
- Coalinga: Del 3 al 6
Dirección: Neighborhood Resource Center, 160 W Elm Ave, 93210
- Livingston: Del 10 al 14
Dirección: Livingston Council Chambers, 663 Main St, 95334
- McFarland: Del 17 al 20
Dirección: Saint Elizabeth Catholic Church, 835 East Perkins Ave, 93250
- Porterville: Del 24 al 26
Dirección: William Buckley Elementary School, 2573 W Westfield Ave, 93257
Se debe recordar que durante estas jornadas podrás realizar los siguientes servicios consulares:
- Sacar o renovar pasaporte mexicano
- Matrícula consular
- Expedición o actualización de la credencial para votar (INE)
