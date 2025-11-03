¡Sin filas! Consulado mexicano lleva pasaportes y matrículas a California: ciudades y cómo sacar cita

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado sobre Ruedas mexicano publicó la lista de ciudades que visitará durante noviembre en California, Estados Unidos (EEUU) y lleva a la comunidad todos los trámites esenciales.

El operativo ofrece la oportunidad de obtener el pasaporte, la matrícula consular y otros documentos sin la necesidad de hacer largas filas.

Consulado mexicano lleva pasaportes y matrículas a California

A continuación, le explicamos cómo asegurar su cita para aprovechar este servicio:

Agenda en línea en Miconsulado. Para ingresar, primero debes generar tu Llave MX.

Llama a MiConsulado al 1-424-309-0009.

Enviar un mensaje de WhatsApp al (424) 309-0009.

¿Cuáles son las ciudades?

San Bernardino

El consulado de San Bernardino: Del 3 al 7 de noviembre

Dirección: 293 N D St, San Bernardino, CA 92401, Estados Unidos

Fresno

Coalinga: Del 3 al 6

Dirección: Neighborhood Resource Center, 160 W Elm Ave, 93210

Livingston: Del 10 al 14

Dirección: Livingston Council Chambers, 663 Main St, 95334

McFarland: Del 17 al 20

Dirección: Saint Elizabeth Catholic Church, 835 East Perkins Ave, 93250

Porterville: Del 24 al 26

Dirección: William Buckley Elementary School, 2573 W Westfield Ave, 93257

Se debe recordar que durante estas jornadas podrás realizar los siguientes servicios consulares:

Sacar o renovar pasaporte mexicano

Matrícula consular

Expedición o actualización de la credencial para votar (INE)

