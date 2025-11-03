Carolina del Norte: la guía para acceder a tratamientos gratuitos contra el alcoholismo

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alcohol excesivo que se convierte en adicción es una preocupación latente en Estados Unidos (EEUU), por esta razón existen programas y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda gratuita o a bajo costo, en Carolina del Norte también se ofrecen recursos para apoyar a los que desean luchar contra el alcoholismo, identifíquelas.

Antes de ahondar en dónde conseguir ayuda, es importante entender cuál es el impacto del consumo del alcohol en Carolina del Norte.

Los datos más recientes publicados oficialmente sobre el consumo de Alcohol en el estado revelan que:

Muertes Atribuibles al Alcohol: en 2023 hubo 5,828 muertes atribuibles al alcohol en Carolina del Norte.

Esto representa una tasa de 53.8 por cada 100,000 residentes.

Entre los adultos:

Aproximadamente 4.1 millones de adultos consumen alcohol (alrededor de 1 de cada 2 adultos).

De los que beben:

1 de cada 4 (aproximadamente 1 millón de personas) reportó consumo excesivo ocasional (binge drinking).

1 de cada 10 reportó consumo excesivo habitual (heavy drinking), definido como 8+ bebidas/semana para mujeres o 15+ bebidas/semana para hombres.

Carolina del Norte tiene un porcentaje ligeramente inferior de adultos que beben, consumen en exceso ocasionalmente o consumen en exceso habitualmente en comparación con el promedio de EEUU

Entre los jóvenes:

Aproximadamente 108,000 estudiantes de secundaria en Carolina del Norte beben alcohol (alrededor de 1 de cada 5).

La mitad de estos estudiantes reportan consumo excesivo ocasional (binge drinking).

Sepa a qué programas, instituciones o servicios puede acudir para dejar el alcohol

Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis (988, Suicide & Crisis Lifeline):

Ayuda gratuita, privada y disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Conecta con un consejero de crisis para hablar sobre depresión, ansiedad, uso de sustancias o si simplemente necesitas alguien que te escuche.

Contacto: Llama, envía un mensaje de texto o chatea al 988.

Además de proporcionar apoyo inmediato, pueden dirigirte a los recursos gratuitos o de bajo costo más cercanos en Carolina del Norte.

Servicios de Respuesta a Crisis del NCDHHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte):

Ofrecen equipos móviles de respuesta a crisis y centros comunitarios de respuesta a crisis, donde especialistas capacitados pueden reunirse contigo en un lugar seguro y de forma gratuita.

Para obtener información del NCDHHS (Atención al Cliente): llame al 1-800-662-7030.

Organizaciones como Charlotte Rescue Mission (que incluye el programa Dove's Nest para mujeres y Rebound para hombres) a menudo ofrecen programas residenciales a largo plazo gratuitos.

Triangle Residential Options for Substance Abusers, Inc. (TROSA): un programa de tratamiento residencial a largo plazo (2 años) que es galardonado y proporciona alojamiento, comidas, ropa, servicios de salud, capacitación vocacional y más, todo gratis.

Puede contactarlos al: 919-419-1059.

LME/MCOs (Local Management Entity/Managed Care Organizations):

Cada condado tiene una LME/MCO que organiza servicios relacionados con la salud mental y el uso de sustancias. Sirven a personas con planes de Medicaid (incluidos los Tailored Plans para necesidades de salud del comportamiento), personas sin seguro y personas cuyo seguro no cubre todo lo que necesitan.

En ese sentido, es crucial encontrar la LME/MCO de tu condado para acceder a los servicios de tratamiento.

También puedes buscar en el sitio web del NCDHHS.

Medicaid de Carolina del Norte (NC Medicaid):

Medicaid cubre la atención de la salud del comportamiento, incluyendo servicios de tratamiento y rehabilitación para trastornos por consumo de sustancias.

Recientemente, se amplió para cubrir a más personas de 19 a 64 años.

A nivel nacional:

Alcohólicos Anónimos (A.A.):

Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

El único requisito es el deseo de dejar de beber y las reuniones son gratuitas.

- Cómo encontrar un grupo: Busca en línea "Alcohólicos Anónimos Carolina del Norte" para encontrar reuniones locales o virtuales.

SAMHSA National Helpline:

Línea Nacional de Ayuda de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Ofrece información y referencias para tratamiento de abuso de sustancias y salud mental.

- Contacto: 1-800-662-4357 (presiona 2 para español).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube