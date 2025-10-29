Pagos del Seguro Social en noviembre: conozca el calendario y las fechas clave para recibir su dinero

Suscríbete a nuestros canales

Anualmente la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) publica un calendario con las fechas mensuales en las que los beneficiarios, según su tipo, recibirán sus ingresos, en esta oportunidad es importante destacar las fechas de interés para el mes de noviembre.

Recordemos que el Seguro Social atiende a más de 70 millones de estadounidenses cada año, incluyendo jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidades y familias de bajos ingresos.

El Seguro Social del EEUU distribuye pagos de forma escalonada durante todo el mes basándose en el día de nacimiento de cada beneficiario.

Mantener esta estructura permite organizar mejor los recursos y garantiza que todos reciban sus fondos de manera ordenada, de modo que las personas puedan planificar de antemano cómo manejar el dinero.

Como cada mes, los pagos comenzarán en los primeros días de noviembre y se extenderán hasta finales del mes.

Calendario de noviembre según el tipo de beneficiario

En esta oportunidad, debemos empezar por el pago de los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), ya que estos recibirán su pago de noviembre por adelantado, en el mes de octubre.

Esto se debe a que el 1ro de noviembre cae día sábado y los fines de semana ni feriados la SSA envía pagos, por lo que el cobro de estos beneficiarios recae el anterior día hábil, por lo que será este: viernes 31 de octubre.

Fecha de pago para los beneficiarios jubilados nacidos antes de mayo de 1997: independientemente de su edad de jubilación o día específico de nacimiento, cobrarán el lunes 3 de noviembre.

El calendario de la SSA continúa sus pagos dividiendo tres fechas adicionales distribuidas a lo largo de las semanas siguientes, generalmente los miércoles.

Estas fechas dependen del día de nacimiento del beneficiario durante cualquier mes del año y corresponden a jubilados, sobrevivientes y beneficiario del SSDI:

Jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes: depositarán sus fondos el 12 de noviembre .

. Retirados nacidos entre los días 11 y el 20: recibirán sus pagos el 19 de noviembre .

. Los nacidos entre el 21 y el 31 obtendrán sus depósitos el 26 de noviembre.

¿Cuánto dinero van a recibir?

Montos de pagos promedio:

Todos los trabajadores jubilados: $1.976

Pareja casada (ambos reciben beneficios): $3.089

Cónyuge sobreviviente (viudo/a de edad avanzada): $1,832

Trabajador con discapacidad: $1,580

SSI: $967 por individuo elegible

Montos máximos

Jubilación:

62 años (Retiro temprano): $2,831

Edad Plena de Jubilación (Full Retirement Age - FRA): $4,018

70 años (Retiro tardío): $5,108}

Para obtener el pago máximo de $4,018 (a la FRA), una persona debe haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social por 35 años y haber ganado, consistentemente, el ingreso máximo sujeto a impuestos durante esos años.

SSI pareja casada (ambos elegibles): $1,450

Cónyuge Sobreviviente con dos hijos elegibles: $3,761

La SSA tiene un límite en la cantidad total que se puede pagar a una familia. Este límite generalmente oscila entre el 150% y el 180% del beneficio del trabajador fallecido.

SSDI: Familia de Trabajador con Discapacidad (cónyuge y 1+ hijos): Aproximadamente $2.862, pero esto varía.

