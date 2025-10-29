Huracán Melissa trastoca el tráfico aéreo entre Cuba y Estados Unidos: cancelaciones, medidas y lo que viene

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Melissa obligó a suspender los vuelos entre Miami y varias ciudades del oriente de Cuba, según confirmó el Ministerio de Transporte cubano.

Las operaciones hacia y desde Santiago de Cuba y Holguín, previstas para los días martes 28 y miércoles 29 de octubre, quedaron canceladas hasta nuevo aviso debido al impacto del fenómeno meteorológico que azota la región oriental con lluvias intensas, fuertes vientos y marejadas.

Vuelos cancelados y aerolíneas afectadas

De acuerdo con el comunicado oficial, los pasajeros con boletos para las fechas afectadas deberán contactar directamente a sus aerolíneas para gestionar el reembolso o la reprogramación de sus viajes.

Entre las compañías impactadas se encuentra American Airlines, que opera vuelos directos entre Miami y las ciudades de Santiago de Cuba y Holguín.

Las autoridades aeroportuarias informaron que en todas las terminales del oriente cubano se han activado protocolos de seguridad y medidas de protección para minimizar los daños a las instalaciones y al equipamiento.

También se conformaron grupos de trabajo especializados para asegurar una recuperación rápida de los servicios tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan y se declare la fase recuperativa.

Operaciones restringidas y recomendaciones a los viajeros

Mientras tanto, los vuelos desde Miami hacia Camagüey, Santa Clara, Varadero y La Habana se mantienen activos, aunque bajo estrictas medidas de seguridad y monitoreo constante de las condiciones del clima.

El Ministerio de Transporte exhortó a los viajeros a mantenerse informados a través de canales oficiales, tanto del Instituto de Meteorología de Cuba como de las aerolíneas que operan en la isla.

El huracán Melissa, que continúa desplazándose sobre el Caribe oriental, genera condiciones peligrosas para la aviación, por lo que las autoridades priorizan la protección de la vida humana y la seguridad operacional antes de reanudar los vuelos.

Hasta ahora, se desconocen los daños estructurales que podrían haber sufrido los aeropuertos afectados, pero los equipos de emergencia permanecen en alerta máxima para evaluar la magnitud del impacto.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube