Washington en emergencia por ŕio atmosférico: ¿Hasta cuándo lloverá en la región?

Las autoridades del estado de Washington ordenaron la evacuación de cerca de 100.000 residentes, concentrados principalmente en el condado de Skagit, a causa del impacto de un sistema meteorológico extremo.

Un río atmosférico de Categoría 4 de 5 generó inundaciones sin precedentes, transformando calles en verdaderos canales y aislando viviendas.

Cifras

En solo tres días, las montañas Cascade y Olympic recibieron más de 300 milímetros de lluvia, un volumen de agua que equivale al que normalmente cae durante varias semanas según detalla El Universo.

Este caudal extraordinario ha llevado a ocho ríos y arroyos, como el Skagit y el Snohomish, a alcanzar o superar sus niveles históricos de desborde, manteniendo la alerta de peligro en zonas críticas, según confirman fuentes como CNN y el Centro de Predicción del Tiempo.

Este fenómeno climático presenta una conexión importante con el calentamiento global, ya que el Pacífico Noroeste y gran parte de Estados Unidos sufren eventos de precipitación más frecuentes e intensos.

Temperaturas

Actualmente, las temperaturas del océano Pacífico central se encuentran entre 2 y 3 grados Celsius por encima de lo normal, una anomalía térmica que inyecta una cantidad excesiva de vapor de agua en los ríos atmosféricos.

Aunque la intensidad de las lluvias extremas ha cesado, se esperan chubascos ligeros hasta el viernes. Los expertos advierten que el nivel del agua en los ríos permanecerá peligrosamente alto durante todo el fin de semana.

Por tal motivo la vigilancia y el respeto a las órdenes de evacuación son esenciales para evitar una tragedia mayor.

