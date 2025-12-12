Solsticio de invierno: cuándo será el día más corto del año en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El solsticio de invierno marca uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de diciembre, dando inicio a la estación más fría del año en el hemisferio norte.

Dicho evento también es conocido por traer consigo el día más corto del año, momento en el que la luz solar alcanza su mínima duración y la noche se extiende al máximo, impactando a distintas ciudades de Estados Unidos, según información de El Heraldo.

Fecha y hora exacta del solsticio 2025 en EEUU

Para 2025, el solsticio de invierno se producirá el domingo 21 de diciembre, con su inicio oficial a las 9:03 am (hora central estándar). En ese instante, el primer rayo de luz solar iluminará gran parte del país, mientras la Tierra se encuentra inclinada, provocando que el hemisferio norte se aleje del Sol y modifique la duración de los días y las noches.

Como resultado, las horas de luz disminuyen significativamente, mientras que la noche se prolonga.

Esta variación es más notoria en ciudades situadas más al norte, donde la reducción de horas diurnas es considerable en comparación con regiones más cercanas al ecuador.

Foto: Cortesía

Impacto en distintas ciudades de Estados Unidos

Miami, Houston, Atlanta y Los Ángeles: días más cortos entre 3 y 4 horas.

Nueva York y Chicago: reducción de hasta 6 horas de luz diurna.

Minneapolis y Portland: disminución aproximada de 7 horas de luz.

El invierno se prolongará hasta el 20 de marzo de 2026, cuando comenzará la primavera en el hemisferio norte.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube