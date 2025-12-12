Redadas en Chicago: el fallo que frena la liberación de inmigrantes y por qué sigue la disputa legal

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que, un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos (EEUU) bloqueó la liberación inmediata de cientos de inmigrantes detenidos durante una ofensiva migratoria en el área de Chicago, Illinois.

Este ha sido el resultado de una decisión dividida, emitida este jueves.

Los detenidos son, en su mayoría del área de Chicago, y fueron arrestados desde el verano hasta las primeras semanas de la operación migratoria "Midway Blitz" en otoño.

Sin embargo, no todo es negativo para los inmigrantes, este nuevo fallo también ha permitido la prórroga de un decreto de consentimiento (Castañón Nava) que establece cómo los agentes federales de inmigración pueden realizar arrestos sin orden judicial.

Sobre este punto, debe saber que este decreto, que expiró a principios de este año, se prorrogó hasta febrero y el gobierno federal intentó impugnar la prórroga en los tribunales.

Contexto sobre el fallo: impacto y argumentos

Recordemos que, el mes pasado, el juez federal Jeffrey Cummings, que determinó que el gobierno había violado el acuerdo, ordenó la liberación de más de 600 inmigrantes bajo fianza, que el tribunal de apelaciones suspendió.

Sin embargo, al día de hoy, aproximadamente 450 siguen detenidos, según los abogados.

Ahora, el nuevo fallo afirma que Cummings excedió su autoridad sobre la liberación generalizada de los detenidos sin evaluar cada caso individualmente.

Por otra parte, se debe tener presente que, la semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EEUU escuchó argumentos sobre el acuerdo de 2022 que regula cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU puede detener a inmigrantes, además de aquellos específicamente atacados en una operación.

Este ha estado en el centro de atención en medio de la ofensiva migratoria de la administración Trump en el área de Chicago, que ha provocado más de 4.000 detenciones.

El decreto de consentimiento "traza cuidadosamente lo que el juez de distrito puede o no puede ordenar" para equilibrar la aplicación y la seguridad pública, según la opinión.

Pero la sentencia también señaló que la administración Trump clasificó erróneamente a todos los inmigrantes detenidos como sujetos a detención obligatoria.

Reacción

Es importante señalar que los abogados de los demandantes presionaron para una decisión rápida, afirmando que muchos de los detenidos están siendo deportados sin conocer sus opciones.

Los abogados dijeron que estaban desanimados por la sentencia, pero contentos de que el tribunal confirmara la prórroga del acuerdo.

Uno de los puntos determinantes de este acuerdo es que, entre otras cosas, exige que ICE muestre documentación de cada detención que realice.

En este sentido, es importante destacar que los jueces federales en otros lugares, incluyendo Colorado, también han dictaminado limitar las detenciones sin orden judicial.

Además, los abogados han dicho que han recopilado información sobre cientos de personas más que creen que también fueron arrestadas de forma indebida.

"Trabajaremos incansablemente para garantizar que las personas arrestadas ilegalmente puedan regresar a sus familias y comunidades lo antes posible", dijo la representante del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Keren Zwick.

