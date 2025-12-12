Mercal despliega bodegas móviles este 12 de diciembre: conozca los puntos de venta

Suscríbete a nuestros canales

El programa social de alimentación Mercal, anunció un despliegue de sus bodegas móviles para llevar productos a cuatro comunidades en diversas regiones del país.

Este esfuerzo busca acercar la distribución de alimentos directamente a los ciudadanos, facilitando el acceso a productos de la cesta básica a precios regulados.

La jornada está programada para este viernes, 12 de diciembre, iniciando la atención al público en los cuatro puntos a partir de las 10:00 de la mañana.

Distribución en la región central y costera

En el estado Aragua, la bodega móvil estará ubicada en la Parroquia Camatagua.

Los vecinos podrán dirigirse a la Calle Comercio, justo frente a la Alcaldía del Municipio Camatagua, para adquirir los productos.

Por su parte, en el estado Carabobo, la ruta se centrará en la Parroquia Los Guayos.

El punto exacto de venta se encontrará en el Sector Cañaveral II, específicamente en la Calle Valla Mar, cerca del punto de referencia Mina M66.

Atención en Lara y la autopista Caracas-La Guaira

Los habitantes del estado Lara serán atendidos en la Parroquia Trinidad Samuel.

La bodega se instalará en una ubicación céntrica: en la Carrera 19 con esquina de la Carretera 23 y Obelisco Cortez, quedando de frente a la Alcaldía Bolivariana de Torres.

Finalmente, en el área de la autopista Caracas-La Guaira, la Parroquia Sucre será el destino.

El operativo se llevará a cabo a la altura del Kilómetro 5, en el sector conocido como Tacagua Vieja y la zona de Araguaney, facilitando el acceso a las comunidades.

