Mercal despliega bodegas móviles este 12 de diciembre: conozca los puntos de venta

La atención al público inicia a partir de las 10:00 de la mañana

Por Jennifer James
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 09:53 am
El programa social de alimentación Mercal, anunció un despliegue de sus bodegas móviles para llevar productos a cuatro comunidades en diversas regiones del país.

Este esfuerzo busca acercar la distribución de alimentos directamente a los ciudadanos, facilitando el acceso a productos de la cesta básica a precios regulados. 

La jornada está programada para este viernes, 12 de diciembre, iniciando la atención al público en los cuatro puntos a partir de las 10:00 de la mañana.

Distribución en la región central y costera

En el estado Aragua, la bodega móvil estará ubicada en la Parroquia Camatagua.

  • Los vecinos podrán dirigirse a la Calle Comercio, justo frente a la Alcaldía del Municipio Camatagua, para adquirir los productos.

Por su parte, en el estado Carabobo, la ruta se centrará en la Parroquia Los Guayos.

  • El punto exacto de venta se encontrará en el Sector Cañaveral II, específicamente en la Calle Valla Mar, cerca del punto de referencia Mina M66.

Atención en Lara y la autopista Caracas-La Guaira

Los habitantes del estado Lara serán atendidos en la Parroquia Trinidad Samuel.

  • La bodega se instalará en una ubicación céntrica: en la Carrera 19 con esquina de la Carretera 23 y Obelisco Cortez, quedando de frente a la Alcaldía Bolivariana de Torres.

Finalmente, en el área de la autopista Caracas-La Guaira, la Parroquia Sucre será el destino.

  • El operativo se llevará a cabo a la altura del Kilómetro 5, en el sector conocido como Tacagua Vieja y la zona de Araguaney, facilitando el acceso a las comunidades. 

