Mercal despliega bodegas móviles este 12 de diciembre: conozca los puntos de venta

El programa social de alimentación Mercal, anunció un despliegue de sus bodegas móviles para llevar productos a cuatro comunidades en diversas regiones del país.
Este esfuerzo busca acercar la distribución de alimentos directamente a los ciudadanos, facilitando el acceso a productos de la cesta básica a precios regulados.
La jornada está programada para este viernes, 12 de diciembre, iniciando la atención al público en los cuatro puntos a partir de las 10:00 de la mañana.
Distribución en la región central y costera
En el estado Aragua, la bodega móvil estará ubicada en la Parroquia Camatagua.
- Los vecinos podrán dirigirse a la Calle Comercio, justo frente a la Alcaldía del Municipio Camatagua, para adquirir los productos.
Por su parte, en el estado Carabobo, la ruta se centrará en la Parroquia Los Guayos.
- El punto exacto de venta se encontrará en el Sector Cañaveral II, específicamente en la Calle Valla Mar, cerca del punto de referencia Mina M66.
Atención en Lara y la autopista Caracas-La Guaira
Los habitantes del estado Lara serán atendidos en la Parroquia Trinidad Samuel.
- La bodega se instalará en una ubicación céntrica: en la Carrera 19 con esquina de la Carretera 23 y Obelisco Cortez, quedando de frente a la Alcaldía Bolivariana de Torres.
Finalmente, en el área de la autopista Caracas-La Guaira, la Parroquia Sucre será el destino.
- El operativo se llevará a cabo a la altura del Kilómetro 5, en el sector conocido como Tacagua Vieja y la zona de Araguaney, facilitando el acceso a las comunidades.
