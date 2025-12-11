Washington colapsa bajo el agua: declaran estado de emergencia tras fuertes lluvias

Suscríbete a nuestros canales

Las intensas lluvias provocadas por un río atmosférico obligaron al gobernador de Washington, Bob Ferguson, a emitir una declaratoria de emergencia este miércoles.

El gobernador ya anunció una movilización de recursos estatales para enfrentar el rápido ascenso de las aguas según informaron medios locales.

Situación

El sistema meteorológico, que azota la región desde el lunes, amenaza con desbordar la infraestructura existente, lo que llevó a Ferguson a anunciar la solicitud de una declaración federal acelerada al gobierno del presidente Donald Trump para desbloquear fondos de ayuda.

Los pronósticos anticipan hasta 20 centímetros adicionales de lluvia en las zonas fronterizas con Canadá, por lo que las autoridades recalcan que se debe acatar las órdenes de los departamentos de gestión de riesgos.

Según Mundo Now, esto es importante para garantizar la seguridad, dado que la persistencia de las precipitaciones pone vidas en juego en las próximas horas.

Los modelos hidrológicos señalan al río Skagit como el punto de mayor peligro, pues sus niveles podrían romper el récord histórico de 1990 y devastar las comunidades aledañas.

Medidas

Para mitigar el desastre en áreas rurales y asistir a las más de 75.000 personas que permanecen bajo alerta de evacuación, la Guardia Nacional de Washington y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya desplegaron unidades de apoyo en el terreno.

Mientras los ríos del oeste del estado alcanzan fases críticas de inundación, los organismos de socorro mantienen una vigilancia estricta y advierten que la saturación del suelo aumenta la probabilidad de una catástrofe mayor en el condado de Skagit y sus alrededores.

