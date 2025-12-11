Financiamiento exprés: activan jornadas de crédito para motos hasta el 13 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Bajo el lema "Entras caminando y sales rodando", la marca Toro Motos anunció una serie de Jornadas de Financiamiento especiales que se extenderán hasta el sábado 13 de diciembre.

La iniciativa busca facilitar a los clientes la adquisición de una motocicleta nueva a través de "planes de pagos programados", justo a tiempo para cerrar el año estrenando vehículo.

Activan jornadas de crédito para motos hasta el 13 de diciembre

Las jornadas están activas en varias sucursales estratégicas, requiriendo que los interesados armen su carpeta con los recaudos necesarios para aplicar al crédito.

Para poder optar por una moto financiada, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos y presentar la documentación original y copia:

RIF vigente.

Cédula de identidad

Licencia de conducir de 2.ª vigente.

Constancia de trabajo o certificación de ingresos, la cual debe estar firmada por el contador y dirigida a Rapicredit, C.A.

Certificado médico de 2.ª vigente (original y copia).

Dos referencias personales (deben incluir dirección, teléfono y copia de la cédula).

Constancia de residencia emitida por el CNE, el consejo comunal o copia de factura de servicio público (luz, agua, teléfono, internet).

La atención al público para los planes de pagos programados se concentra en las siguientes fechas y ubicaciones:

Día Sucursales activas Jueves 11 y viernes 12 Toro Motos Valle de la Pascua (@motostorovalledelapascua) Jueves 11 y viernes 12 Toro Motos Anzoátegui (@motostoroanz) Viernes 12 Toro Motos Catia (@motostorocatia) Sábado 13 Toro Motos La Yaguara (@motostorolayaguara) Sábado 13 Toro Motos Guarenas (@motostoroguarenas)

