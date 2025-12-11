La nueva regla que implementará el gobierno de España para menores de edad: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de España ha presentado un plan para limitar el acceso de los menores a redes sociales, combinando herramientas tecnológicas con legislación específica.

La iniciativa, inspirada en modelos recientes como en Australia, busca ofrecer un entorno digital más seguro y reducir los riesgos asociados al uso temprano de plataformas como Instagram, X, Twitch o TikTok.

Cambios en la edad mínima para acceder a redes sociales desde España

Actualmente, se tramita en el Congreso una proposición de ley que elevaría la edad mínima para crear cuentas de 14 a 16 años. Este cambio pretende asegurar que los menores tengan la madurez necesaria antes de interactuar en línea, de acuerdo a la información de ABC Diario.

No obstante, para que la norma funcione correctamente, se requerirá un sistema de verificación de edad confiable que confirme la autenticidad de los usuarios.

Por su parte, el ministro Óscar López destacó que la herramienta de verificación de edad española ya está en funcionamiento y se encuentra en pruebas con la Comisión Europea. Según López:

“La herramienta de edad española, que ya está funcionando, se está testando con la Comisión Europea pero ya funciona (...), es la mejor herramienta que se ha hecho”.

El Gobierno español continuará con las pruebas de la herramienta y la coordinación con la Comisión Europea antes de su implementación definitiva en 2026.

Por ende, durante los próximos meses, se definirán aspectos técnicos, criterios de edad y protocolos de funcionamiento, fundamentales para garantizar que la medida cumpla con su objetivo de proteger a los menores en el entorno digital.

