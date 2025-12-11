FÚTBOL

Supercopa de España: Real Madrid y Barcelona podrían enfrentarse en la final

La Supercopa de España 2026 se vivirá EN VIVO y GRATIS en Venezuela a través de Meridiano Televisión

Por 2001

Jueves, 11 de diciembre de 2025
Por: Andrea Matos Viveiros

Arranca el año con la élite del fútbol europeo: Semifinales y final de la Supercopa de España. Los juegos se disputarán del 7 al 11 de enero. El torneo reunirá a cuatro gigantes del fútbol español: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Fechas y horarios de la Supercopa de España 2026

  • Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero – 3:00p.m.
    Barcelona vs Athletic Club

 

 

  • Gran Final – Domingo 11 de enero – 3:00p.m.
    Los ganadores de cada semifinal lucharán por el primer título nacional del 2026. En caso de empate, no habrá prórroga: la definición será directamente por penales.

¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?

Disfruta gratis, en vivo y en alta definición toda la emoción de la Supercopa de España 2026 por el canal de los especialistas en deportes.

