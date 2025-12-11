Educación

Atención docentes: ¿Cuándo puedes solicitar la jubilación sin importar la edad?

La cartera educativa explicó en una circular los años de servicio, condiciones especiales para planteles rurales o privados

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:10 pm
La dirección general de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio para la Educación dio a conocer la edad que deben tener los docentes que deseen solicitar la jubilación. 

La cartera educativa explicó en una circular los años de servicio, condiciones especiales para planteles rurales o privados, y la base legal vigente para optar al beneficio.

El personal docente deberá entregar los siguientes requisitos: 

  • Planilla de solicitud
  • Copia de la Cédula de Identidad (legible)
  • 25 años de servicios, sin importar la edad. 
  • 20 años de servicios en plantel con código rural (colegios rurales o difícil acceso, para obtener un beneficio de cinco años adicionales). 
  • Años de servicio en planteles privados: serán considerados hasta un máximo de seis años, siempre y cuando no sean simultáneos en servicios educativos del sector oficial.

Miércoles 10 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
