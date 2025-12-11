Atención docentes: ¿Cuándo puedes solicitar la jubilación sin importar la edad?

Suscríbete a nuestros canales

La dirección general de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio para la Educación dio a conocer la edad que deben tener los docentes que deseen solicitar la jubilación.

La cartera educativa explicó en una circular los años de servicio, condiciones especiales para planteles rurales o privados, y la base legal vigente para optar al beneficio.

El personal docente deberá entregar los siguientes requisitos:

Planilla de solicitud

Copia de la Cédula de Identidad (legible)

25 años de servicios, sin importar la edad.

20 años de servicios en plantel con código rural (colegios rurales o difícil acceso, para obtener un beneficio de cinco años adicionales).

Años de servicio en planteles privados: serán considerados hasta un máximo de seis años, siempre y cuando no sean simultáneos en servicios educativos del sector oficial.