Vuelta a la Patria: llega vuelo con 218 repatriados desde EEUU; revisan caso a caso

Un grupo de 218 connacionales venezolanos repatriados desde Arizona, Estados Unidos, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a bordo del vuelo número 98 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP).

Los retornados, integrados por 181 hombres, 29 mujeres y ocho niños, fueron recibidos en un protocolo que garantiza "seguridad y calurosa atención", incluyendo una revisión exhaustiva de sus casos.

La información fue compartida por las autoridades venezolanas a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, el recibimiento de este nuevo grupo estuvo a cargo de funcionarios de diversos órganos de seguridad ciudadana, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Tras el aterrizaje, los migrantes pasan por un proceso "cuidadoso y humano" que busca asegurar su bienestar y reinserción, agrega una NDP.

Los retornados atraviesan un túnel migratorio donde cada persona es entrevistada para revisar su caso de manera personalizada.

Posteriormente, reciben atención médica integral por parte de las instituciones del Gobierno.

