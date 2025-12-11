Madre venezolana asesinada por su pareja en Bélgica: revelan siniestros detalles y un historial de violencia

Suscríbete a nuestros canales

Una venezolana residenciada en Bélgica, fue asesinada brutalmente por su expareja, meses después de ponerle fin a su relación.

De acuerdo con la información obtenida del medio Soy Larense, la víctima fue identificada como Betshy Vásquez, de 29 años y originaria de Barquisimeto.

Mientras que el presunto responsable del crimen, su expareja, lleva por nombre Juan Bautista Lucena Almao, de 42 años, quien también es venezolano y padre de la hija de ambos, una niña de seis años.

¿Qué ocurrió con la venezolana?

Según el medio, la víctima había puesto fin a la relación meses antes debido a graves agresiones físicas e incluso había conseguido una orden de alejamiento contra el atacante.

Las autoridades belgas se encuentran investigando el caso, mientras que la familia clama por justicia y apoyo.

Historial de violencia y orden de alejamiento

La relación entre Vásquez y Lucena había terminado en agosto, luego de que Betshy sufriera una agresión física grave por parte de su expareja.

Tras este incidente, la joven presentó una denuncia formal ante las autoridades y logró obtener una orden de alejamiento que prohibía a Lucena acercarse a ella.

Sin embargo, el trágico hecho ocurrió el martes pasado, en una vivienda ubicada en Hoogstraat, Amberes. Betshy Vásquez falleció en el lugar a causa de múltiples heridas.

¿Qué se conoce sobre la detención?

Tras cometer el crimen, Lucena presuntamente intentó quitarse la vida.

Actualmente se halla bajo custodia policial. Debido a su intento de autolesión, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece mientras las autoridades belgas llevan a cabo la investigación del caso.

Tanto la víctima como el presunto victimario son oriundos de la Urbanización Yucatán, en Barquisimeto, Venezuela. Familiares y la comunidad venezolana claman por justicia para Betshy Vásquez.

Además, solicitan apoyo para la madre de la víctima, quien viajó a Bélgica para hacerse cargo del cuidado de la niña de seis años que quedó huérfana.

