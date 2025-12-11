Diosdado Cabello: María Corina Machado salió del país sin drama

Suscríbete a nuestros canales

La opositora María Corina Machado salió del país hacia Oslo, en Noruega, “sin drama”, afirmó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

“Fue ella misma quien juró que no saldría del país.Tremenda novela, la verdad que Machado salió del país sin drama y sin la épica que su maquinaria comunicacional intenta difundir”, indicó en su programa “Con el Mazo Dando”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, funcionarios de Estados Unidos (EEUU) revelaron que Machado supuestamente salió de Venezuela con apoyo de Estados Unidos (EEUU) en un barco que partió de la costa occidental venezolana hacia la isla caribeña de Curazao.

Al respecto, Cabello aseguró que todo el despliegue alrededor de su salida, que incluye las especulaciones de “dónde está, para donde va, la dejaron salir o no”, es un ejercicio de mercadeo político con el objetivo claro de “monopolizar la atención mediática”.

“El espectáculo viene con todo, no faltarán las narrativas heroicas, las anécdotas infladas y la predecible historieta sobre una extracción digna de guión escrito por Steven Spielberg”, dijo Cabello.

La incertidumbre sobre el paradero de Machado se incrementó este martes, luego de que la dirigente anunciara su intención de asistir a Oslo para una ceremonia de premiación donde iba a recibir el Premio Nobel de la Paz.

El evento, programado para llevarse a cabo en horas de la mañana, concluyó sin la presencia de la opositora venezolana. Hasta el momento, se desconoce su paradero actual.