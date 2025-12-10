Sindicatos de Washington D. C. se lanzan en campaña para aumento del salario mínimo local: ¿A cuánto lo quieren llevar?

Suscríbete a nuestros canales

La coalición “DC Living Wage for All” activó formalmente su equipo político para elevar el salario mínimo a $25 por hora en Washington D.C.

Esta cifra supera por amplio margen la tarifa actual de $17.95 y que busca mitigar los estragos del alto costo de vida en la capital.

Organizaciones como One Fair Wage lideran este esfuerzo y necesitan recolectar 26 000 firmas certificadas para llevar la propuesta a las urnas en noviembre de 2026.

Esta iniciativa se da en un contexto donde la vivienda y la canasta básica asfixian a la clase trabajadora según reseña El Tiempo Latino..

Programa

La medida plantea un cronograma escalonado donde los empleados regulares recibirían el aumento total para julio de 2029.

Mientras, los trabajadores que dependen de propinas alcanzarían la paridad salarial absoluta en 2031, un cambio que reconfiguraría por completo la economía del distrito.

El enfrentamiento entre los deseos del electorado y la realidad empresarial marca el ritmo de esta contienda; aunque sondeos recientes indican que el 80 % de los votantes respalda la iniciativa.

El grupo de respaldo asegura que es importante para la equidad social. La Asociación de Restaurantes de DC califica la propuesta como una amenaza letal para los negocios locales.

Advertencias

Líderes del sector advierten sobre una ola de cierres y despidos si se aprueba este ajuste sin un análisis económico previo, reviviendo las tensiones que dejó la polémica Iniciativa 82.

Mientras figuras como Andy Shallal defienden que la ciudad debe ser habitable para quienes la construyen, el gremio gastronómico se prepara para una batalla legal y mediática que definirá si la justicia salarial es compatible con la supervivencia de las pequeñas empresas en la capital estadounidense.

