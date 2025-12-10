¡No las ignores!: Cinco señales que aparecen ante un problema renal

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de insuficiencia renal no es cualquier cosa, esto es según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un problema grave de salud pública mundial, una enfermedad progresiva que afecta a más del 10% de la población, y se caracteriza por la pérdida gradual de la función renal, que acumula desechos y líquidos, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué es la insuficiencia renal?

Según los expertos de la Clínica Mayo esta es una enfermedad que implica una pérdida gradual de la función renal. Es decir, es cuando los riñones no logran filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre y esto puede provocar la acumulación de niveles peligrosos de líquido, electrolitos y desechos en el organismo.

Es posible que una persona tenga insuficiencia renal y no darse cuenta, pues en las etapas tempranas puede no presentar signos o síntomas. No obstante, te compartimos algunas señales a tener en cuenta y así evitar que la afección avance.

Freepik

¡Presta atención!

En vista de que es una enfermedad que se manifiesta con el paso del tiempo, dependiendo de la gravedad puede causar náuseas, vómitos, presión arterial alta, dolor en el pecho y falta de aire.

Por su parte, la National Kdney Foundation menciona que las personas con insuficiencia renal tienen menos energía o dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, piel seca y con picazón, orinar con más frecuencia, sangre en la orina, orina espumosa, hinchazón persistente alrededor de los ojos, tobillos y pies hinchados, falta de apetito, y calambres musculares.

Cabe acotar que, los signos y síntomas de la enfermedad renal a menudo no son específicos, por lo que no se debe ignorar cualquier señal que dé el cuerpo.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube