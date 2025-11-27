Suscríbete a nuestros canales

Los riñones son dos órganos ubicados justo debajo de la caja torácica, tienen forma de frijol y cada uno es aproximadamente del tamaño de un puño.

Estos tienen por objeto, filtrar alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina, refiere National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Cabe acotar que, este proceso ocurre cuando los riñones están sanos, pues cuando la persona sufre de diabetes, de presión arterial alta o daño en el tejido renal, por ejemplo, esta función se puede ver afectada.

¿Por qué es importante cuidar los riñones?

Porque son los órganos encargados de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Incluso, eliminan los ácidos que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales en la sangre.

Para ello, es esencial mantener hábitos de vida saludables, como beber suficiente agua, mantener una alimentación equilibrada, llevar una dieta baja en sodio, no fumar, controlar la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, evitar el consumo de alcohol y medicamentos de venta libre para tratar dolores, refiere la Inteligencia Artificial.

¡Atención!

En caso contrario, y ha cometido excesos, puede ayudar a limpiar los riñones de manera natural. Expertos de Vinmec comparten algunas maneras fáciles de limpiarlos. Entre estas opciones destacan beber agua de limón porque con ello aumenta los niveles de citrato en la orina, y esto previene la formación de cálculos renales. Otra alternativa es consumir vinagre de sidra de manzana, pues “aumenta los niveles de antioxidantes en el cuerpo, equilibra el azúcar en la sangre y reduce la presión arterial, creando condiciones óptimas para la salud renal”.

También conviene incluir en la dieta la patilla, esta fruta es un diurético suave que mejora la salud cardíaca y garantiza el correcto funcionamiento renal.

Además, puedes elaborar tu propio remedio casero para limpiar los riñones, solo debes rallar una zanahoria, colocar en un bol, cubrir con miel y luego con el jugo de un limón, se deja reposar por varias horas, resultará en un líquido que al beber una cucharada por la maña y otra por la noche ayudará a limpiar los riñones y el hígado graso. ¿La razón? El limón contiene ácido cítrico que ayuda a prevenir la formación de cálculos renales; mientras que la zanahoria, es rica en antioxidantes y fibra que favorece la desintoxicación del cuerpo, mejora la función hepática y renal.

