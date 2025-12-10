Trámites INTT: realizan inspecciones en cinco estados para agilizar este tipo de licencia

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a través de la Gerencia General de Servicios Conexos, se encuentra desplegado en cinco estados del país para agilizar la entrega de Licencias de Operaciones.

Las inspecciones se realizan en Zulia, Cojedes, Lara, Yaracuy y Carabobo, con el objetivo de verificar que los operadores cumplan con todos los requisitos solicitados y dar celeridad a los procesos, refiere una NDP.

Trámites INTT

El equipo técnico de la gerencia realiza una asesoría personalizada a los prestadores de servicio y acompaña el proceso, buscando dar respuesta oportuna y garantizar que cada establecimiento opere dentro del marco legal.

Las inspecciones están dirigidas a formalizar y auditar a distintas personas jurídicas, incluyendo: Chiveras, estacionamientos, terminales terrestres e importadoras.

Estas acciones se enmarcan en lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Transporte Terrestre, con la finalidad de mejorar la prestación de los Servicios Conexos para el pueblo venezolano, ofreciendo transparencia y confianza a los usuarios.

El INTT subraya su determinación de garantizar la seguridad ciudadana y la movilidad segura mediante el cumplimiento estricto del marco legal.

Requisitos actualizados 2025

Los pasos generales para la obtención o renovación son los siguientes:

Registro en línea: Acceder al portal del INTT, crear un usuario y generar la Planilla Única de Trámite (PUT) para el servicio solicitado (Registro de Operadoras de Transporte de Carga - ROTC, servicios conexos, etc.). Pago de aranceles: Cancelar las tasas correspondientes al trámite. El costo se consulta directamente en el sistema o en las oficinas receptoras del INTT. Consignación de documentos: Presentar los documentos requeridos en una oficina del INTT o cargarlos en línea, según lo indique el sistema.

Documentos requeridos:

Planilla Única de Trámite (PUT) (impresa).

(impresa). Cédula de identidad laminada del solicitante o representante legal (vigente).

laminada del solicitante o representante legal (vigente). Registro de Información Fiscal (RIF) (vigente) de la empresa y/o del solicitante.

(vigente) de la empresa y/o del solicitante. Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa, incluyendo modificaciones (para personas jurídicas).

de la empresa, incluyendo modificaciones (para personas jurídicas). Certificado de Registro de Vehículo(s) a nombre de la operadora o de la persona natural.

a nombre de la operadora o de la persona natural. Póliza de seguro de responsabilidad civil (vigente) para cada vehículo.

Requisitos adicionales:

Transporte de carga (ROTC): Una vez generada la solicitud en línea, la operadora debe someterse a una inspección técnica de su flota.

Servicios conexos (grúas, talleres, etc.): Se requiere una inspección técnica y cumplir con características específicas según el servicio (ej. especificaciones de la combinación vehicular para grúas).

Es fundamental revisar la información detallada en el portal del INTT, ya que los operativos y normativas pueden actualizarse.

