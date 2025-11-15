Certificación de saberes para tramitar la licencia de conducir por primera vez: con seis pasos puedes obtenerla en el INTT

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) recuerda a los ciudadanos que aspiran a obtener su licencia de conducir por primera vez que la Certificación de Saberes es un requisito obligatorio, establecido para garantizar que el nuevo conductor posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para circular de forma segura.
El proceso ha sido simplificado y puede completarse en solo seis pasos.
Paso 1
Ingresa al portal web de accede a INTT en línea, con tu usuario y contraseña (De no poseerlo debes crearlo)
Paso 2
Ubica el menú principal, servicios conexos, otros servicios.
Paso 3
E la opción cursos y certificaciones.
Paso 4
Selecciona la certificación de saberes de acuerdo al grado de la licencia que quieres optar.
Paso 5
Elige la oficina más cercana a tu domicilio y el curso disponible.
Paso 6
Realiza el pago del costo del trámite a través de la pasarela de pagos.
Una vez aprobada la certificación de saberes, podrás solicitar la licencia para conducir de manera automatizada.
El INTT exhorta a los aspirantes a estudiar la normativa de tránsito y practicar sus habilidades de manejo para asegurar el éxito en el proceso, contribuyendo así a una cultura vial más responsable y segura en el país.
Visite nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube