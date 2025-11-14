Ingreso Contra la Guerra Económica: ¿cómo recuperarlo después de viajar al exterior?

Suscríbete a nuestros canales

En caso de que existan usuarios que han perdido el acceso al Sistema Patria para el cobro del bono contra la Guerra Económica luego de un largo viaje al exterior, existen varios pasos necesarios para recuperarlo y poder seguir gozando de estos beneficios.

La forma más efectiva para que el Sistema Patria le permita reingresar y cambiar su clave es si puede certificar un número de teléfono móvil nuevo o ya existente a su nombre. Este paso es indispensable, especialmente si perdió el acceso al número que tenía asociado antes de su viaje.

¿Cómo es el proceso para recuperar el acceso al monedero Patria?

Dirigirse al portal de Patria: Acceda a la página web del Sistema Patria. Solicitar la recuperación: Pulse la opción que dice “Recuperar Acceso” en la pantalla principal. Ingresar los datos: Coloque su número de cédula y un número de teléfono móvil (que no esté registrado en otra cuenta Patria). Completar la verificación de seguridad: Resuelva el código de verificación (captcha) y haga clic en “Continuar”. Visite un punto biopago: Acuda a un comercio o establecimiento que tenga el servicio Biopago. Solicite la “agencia virtual”: Pida en el punto Biopago la opción de “Agencia Virtual” para certificar su nuevo número de teléfono. Valide con huella: Proporcione su cédula y el nuevo número, y luego use su huella dactilar en el lector biométrico para validar la información. Espere la confirmación: Una vez certificado el número, recibirá un mensaje que lo confirma. Vuelva a la web Patria: Repita los pasos 1 a 4. El sistema reconocerá su número certificado. Cree una clave nueva: El sistema le permitirá ahora crear una nueva contraseña. Al hacerlo, su cuenta quedará totalmente recuperada y activa.

