¿La obra más extraña del año en Miami? Perros robots con cabezas de magnates causan revuelo: este es el detalle que los hace perturbadores

En el Art Basel Miami Beach, una presentación pelicular se robó todas las miras del público, convirtiéndose en una de las obras más perturbadoras y virales de los últimos tiempos.

El artista visual Stefan Winkelmann materializó una colección que puso a debatir a la comunidad digital, bajo el nombre de "Regular Animals".

De acuerdo con El Periódico, esta serie de diseños en 3D presenta una realidad alternativa donde perros mecánicos inspirados en los modelos de Boston Dynamics, fueron modificados estéticamente.

¿Perros robots con cabezas humanas? El nuevo arte

Las imágenes compartidas en redes sociales, muestran a unos ágiles robots amarillos, diseñados originalmente para tareas de carga o vigilancia, coronados con los rostros de magnates tecnológicos como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

La elección de estos personajes simboliza la obediencia ciega de la máquina mezclada con la ambición desmedida del ser humano que la programa.

Winkelmann, mediante un dominio técnico del diseño 3D, consiguió que la piel de estos rostros parezca orgánica y real, contrastando violentamente con el chasis de metal frío del cuerpo robótico.

Un detalle perturbador

Un hecho particular es que los "perros robots" están diseñados para defecar impresiones de diversas obras de arte, que son vendidas en más de 100.000 dólares cada una.

Junto a los fundadores de Tesla o Amazon, también aparecen representaciones de iconos del arte histórico como Andy Warhol y Pablo Picasso.

La denuncia del control unilateral

Según declaraciones del propio autor, existe una preocupación latente sobre el control unilateral de la información. "Cada vez vemos más el mundo cómo ellos quieren que lo veamos", afirma Winkelmann.

La figura del perro robot con rostro humano se convierte en una alegoría de la vigilancia social. Estos magnates no solo son empresarios, sino los guardianes de las puertas de acceso a la realidad digital.

