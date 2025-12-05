Conoce en qué consiste el "Juice Jacking": TSA advierte estos riesgos en aeropuertos de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) han lanzado un llamado urgente a todos los pasajeros que pasan por las terminales aéreas del país: eviten usar cargadores públicos USB y redes Wi-Fi abiertas para proteger la seguridad de sus dispositivos electrónicos y datos personales.

Estas agencias están reforzando sus advertencias, especialmente con el aumento de la temporada alta de viajes, subrayando los crecientes riesgos de ciberataques como el "juice jacking" y la interceptación de datos.

La TSA tiene una gran preocupación por una práctica conocida como "juice jacking" en los aeropuertos

Esta técnica se refiere a cómo los ciberdelincuentes instalan malware o software de monitoreo en los puertos USB que se encuentran en lugares públicos como aeropuertos, hoteles y centros comerciales.

"Los hackers pueden instalar malware en los puertos USB", advierte la TSA en sus declaraciones públicas, que se pueden consultar a través de su cuenta oficial en redes sociales y en guías para viajeros.

Cuando un viajero conecta su teléfono a uno de estos puertos USB comprometidos, el malware se transfiere al dispositivo, lo que permite a los atacantes robar datos personales, contraseñas e incluso acceder a información bancaria.

La solución oficial:

Lleven su propio cargador: Las autoridades recomiendan encarecidamente a los pasajeros que usen su propio cargador (adaptador de pared) y cable para conectarse a una toma de corriente estándar (AC) en lugar de enchufar el cable USB directamente al puerto de carga pública.

Opten por Power Banks: La TSA sugiere llevar un cargador portátil o power bank que cumpla con las normativas, conocidos como "TSA compliant power bricks", para cargar los dispositivos de manera segura sin tener que depender de la infraestructura compartida.

Usen cables 'solo carga': La FCC también ha recomendado utilizar cables USB que solo permiten la transferencia de energía y no de datos (a veces llamados "USB data-blockers" o "condones USB"), lo que minimiza la posibilidad de que se transfiera información de manera maliciosa, según las guías de ciberseguridad disponibles en el sitio oficial de la FCC.

El peligro de las redes Wi-Fi abiertas y gratuitas en aeropuertos, advierte la TSA

La advertencia sobre la seguridad se extiende a las redes Wi-Fi gratuitas que están disponibles al público.

Estos puntos de acceso, que a menudo no están cifrados o son fáciles de suplantar (como en los ataques de tipo "evil twin"), ponen a los usuarios en riesgo de que sus datos sean interceptados a través de ataques conocidos como "man-in-the-middle".

"No utilice WiFi público gratuito, especialmente si tiene la intención de hacer compras en línea. Nunca ingrese información sensible mientras esté conectado a una red WiFi no segura", advierte la TSA, enfatizando el peligro de que los ciberdelincuentes puedan ver información que se transmite en tiempo real (según sus comunicados sobre seguridad tecnológica).

¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar caer en esta práctica?

Usen datos móviles o VPN: Los viajeros deberían optar por usar su plan de datos móviles para conectarse a internet o, si es absolutamente necesario conectarse a una red pública, utilizar una Red Privada Virtual (VPN), que cifra las comunicaciones y disminuye la posibilidad de que los datos caigan en manos equivocadas.

Desactiven la conexión automática: Se recomienda desactivar la opción en el teléfono que permite la conexión automática a redes Wi-Fi abiertas.

La TSA y la FCC están de acuerdo: prepararse antes de embarcar debe incluir la revisión y aseguramiento de dispositivos y cargadores, convirtiendo al viajero en un protagonista activo en su propia protección digital.

