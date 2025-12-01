¿Cuánto te costará volar sin Real ID en EEUU durante 2026? La TSA confirma la nueva tarifa obligatoria

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) implementará una tarifa de $45 dólares para aquellos pasajeros que necesiten abordar vuelos nacionales sin presentar una licencia Real ID o pasaporte vigente a partir del 1 de febrero de 2026.

Este mecanismo, denominado Confirm ID, permite a los usuarios validar su identidad mediante un formulario y pago en el portal Pay.gov.

También puede hacerse directamente en una fila especial de la terminal aérea, cubriendo así los gastos operativos y tecnológicos que el análisis federal ajustó tras desestimar la propuesta inicial de $18 según informa Telemundo.

Es importante destacar que esta medida busca ofrecer una alternativa legal inmediata, aunque más costosa, para evitar que los ciudadanos pierdan sus vuelos por falta de documentación actualizada bajo los estándares de seguridad modernos.

Protocolo

Una vez que el sistema aprueba la solicitud, el pase temporal mantiene su vigencia únicamente por 10 días, lo que obligará a los viajeros frecuentes sin la documentación adecuada a realizar el pago nuevamente tras finalizar ese periodo.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional advierten que este proceso de verificación adicional sumará entre 10 y 30 minutos al tiempo de espera habitual en los controles de seguridad, por lo que recomiendan encarecidamente anticipar la llegada al aeropuerto.

Esta normativa refuerza la aplicación estricta del Acta Real ID de 2005, diseñada para elevar los estándares de seguridad en la identificación personal dentro de la infraestructura aeroportuaria de Estados Unidos.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube